Xã hộiThời sự

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Báo Nhân Dân
993 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao﻿ Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao﻿ Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky-post990128.html