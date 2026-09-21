[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ
Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky-post990128.html