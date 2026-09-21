[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tuần thứ hai tháng 9/2026, El Nino chính thức đạt cường độ rất mạnh. Dự báo, El Nino tiếp tục duy trì ở mức rất mạnh đến hết năm 2026 và có khả năng đạt cực đại. Những tháng đầu năm 2027, cường độ El Nino có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức rất mạnh.