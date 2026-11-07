[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành Than
Tối 7/11, tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh cùng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
TTXVN
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-cong-nhan-vung-mo-truyen-thong-nganh-than-post1000971.html