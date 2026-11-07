[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành Than

Sáng 7/11, Hội nghị Giáo dục Y học toàn quốc lần thứ X đã khai mạc tại Đại học Phenikaa. Với chủ đề tập trung vào chuyển đổi số và chuẩn năng lực nghề nghiệp, sự kiện quy tụ hơn 850 đại biểu trong và ngoài nước. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề quốc gia vào năm 2027.