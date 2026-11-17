Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đại biểu dự Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về công nghệ và đổi mới sáng tạo tại diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung.