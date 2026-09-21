[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến New York, bắt đầu tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81
Tối 20/9, giờ địa phương (sáng 21/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-den-new-york-bat-dau-tham-du-phien-thao-luan-cap-cao-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-khoa-81-post989848.html