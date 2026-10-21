[Ảnh] Toàn cảnh sân bay Long Thành 2 tháng trước thời điểm khai thác

Toàn cảnh dự án sân bay Long Thành sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công.

Theo dự kiến, ngày 24/12 tới, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) sẽ vận hành, khai thác thương mại sau hơn 6 năm kể từ ngày khởi công. Hiện nay, dự án sân bay Long Thành đang được triển khai đồng bộ bốn dự án thành phần, cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối.

Trong đó, Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu) được xem là quan trọng nhất của toàn bộ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 73.869 tỷ đồng, tương đương 85,55% giá trị hợp đồng.

Trên đại công trường, hàng trăm mũi thi công với hơn 14.000 chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngày đêm làm việc “3 ca, 4 kíp”, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng để đưa sân bay Long Thành khai thác theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhà ga hành khách được khởi công vào ngày 31/8/2023, đây được ví như “trái tim” của sân bay Long Thành với biểu tượng đóa hoa sen. Điểm nhấn ngoại thất phần mái nhà ga chính được tạo hình theo những lớp cánh hoa sen đan xếp chồng lên nhau, xòe rộng tinh tế.

Nhà ga hành khách được xem là trái tim của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Với 1 tầng trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000m2 đang đi vào hoàn thiện.

Đến thời điểm này, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, chuyển trọng tâm sang lắp đặt thiết bị và hoàn thiện các hệ thống phục vụ khai thác.

Các hạng mục bên trong nhà ga bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Khu vực quầy làm thủ tục bên trong nhà ga sân bay Long Thành.

Hệ thống xử lý hành lý

Vận hành thử hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư kiểm tra các thiết bị vận hành sau khi lắp đặt ở nhà ga hành khách.

Hệ thống mái kính nhà ga thiết kế lấy ánh sáng rộng 10.000m2.

Công tác kiểm tra, chạy thử từng thiết bị và thử nghiệm liên động giữa các hệ thống cũng đang được thực hiện nhằm đánh giá khả năng vận hành đồng bộ trước khi phục vụ hành khách.

Nhiều khu vực bên trong nhà ga hành khách đã hoàn thiện.

Đường kết nối vào nhà ga hành khách đang khẩn trương được hoàn thành.

Gói thầu 4.12 (đường cất hạ cánh thứ hai và đường lăn) đạt hơn 92%.

Đường cất hạ cánh số 1 sân bay Long Thành hoàn thành, sẵn sàng cho khai thác thương mại.

Khu bảo dưỡng máy bay của các hãng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Nhà máy chế biến suất ăn hàng không Long Thành cũng bước vào giai đoạn nước rút.

Dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành hạ tầng.

Bên trong Chi cục Hải quan khu vực XV tại sân bay Long Thành.

Trong tháng 10 và 11, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành tổng thể, tập trung vào 4 lĩnh vực chính, gồm phục vụ hành khách và giao thông kết nối, phục vụ hành lý, khai thác khu bay, an ninh-an toàn và công nghệ thông tin.

Qua đó, chủ đầu tư đánh giá rủi ro, kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi sân bay đi vào hoạt động.

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ hoàn thành cuối năm 2026.