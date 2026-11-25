Sau vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) khiến kết cấu khu tập thể E3-E4 Vĩnh Hồ bị ảnh hưởng, chính quyền thành phố đã vận động, hỗ trợ các hộ dân di dời đến khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng) để bảo đảm an toàn.

109 hộ dân bị ảnh hưởng đã được chuyển đến khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) ngay trong tối 24/11. Khu vực này cách khu tập thể Vĩnh Hồ khoảng 18km.

Người dân được bố trí căn hộ, hướng dẫn làm thủ tục nhận nhà, bàn giao chìa khóa nhà.

Trong tâm trạng còn nhiều lo lắng, bà Ngoan chia sẻ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng quan tâm, hỗ trợ, thu xếp nơi ăn, chốn ở cho người dân sau sự cố. Đến nay, những thiệt hại về tài sản trong căn hộ của gia đình vẫn chưa được kiểm đếm cụ thể, khiến bà không khỏi thấp thỏm, bất an.

Do nhiều căn hộ đã lâu không có người ở, các gia đình phải dành thời gian lau dọn, vệ sinh và sắp xếp lại đồ đạc.

Hệ thống điện, nước cũng được lực lượng kỹ thuật khẩn trương hoàn thiện trong đêm 24/11, đến khoảng 2 giờ sáng 25/11 mới cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Anh Thế Anh, hiện tạm cư tại phòng 604, khu tái định cư Thượng Thanh, chia sẻ, việc phải rời nơi ở đã gắn bó nhiều năm để chuyển đến một môi trường sống mới không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Các gia đình cũng phải sắp xếp lại công việc, việc học của con em và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Dù hiểu việc di dời là cần thiết để bảo đảm an toàn, anh vẫn mong sớm có phương án ổn định chỗ ở lâu dài.

Suất ăn, hàng hóa, thực phẩm từ cơ quan chức năng được chuyển đến trưa 25/11 hỗ trợ người dân những ngày đầu đến nơi ở mới.

Đồ đạc người dân bắt đầu chuyển đến nơi tạm cư.

Sở Xây dựng Hà Nội điều động công nhân và phương tiện chuyên dụng đến khu tái định cư để cắt tỉa cây xanh, bổ sung hệ thống chiếu sáng trong khuôn viên, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân được bố trí tạm cư.

Công nhân khắc phục hệ thống chiếu sáng tại khu tái định cư.

Công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp khuôn viên khu tái định cư Thượng Thanh.

Việc nhanh chóng bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm và chỉnh trang khuôn viên khu tái định cư đang giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống sau vụ nổ. Thành phố đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vi phạm.