[Ảnh] Toàn cảnh Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026

Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Quang cảnh sự kiện.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu khai mạc.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng và bà Trần Mai Anh, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, Sáng lập Tổ chức Tác động xã hội - Social Impact chia sẻ về mô hình hợp lực được phát triển từ thực tiễn.

Bà Trần Mai Anh chia sẻ tại lễ công bố.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trả lời câu hỏi từ báo chí.

Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VCCorp trả lời câu hỏi của báo chí.

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, Giám đốc SohaNews giới thiệu về định hướng, mục tiêu và các hoạt động trọng tâm của Human Act Now.

Ông Bùi Ngọc Hải chia sẻ tại lễ công bố.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội chia sẻ tại lễ công bố.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alphanam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ kế nghiệp, đại diện cam kết đồng hành cùng thế hệ kiến tạo tác động tiếp nối.

Ban tổ chức trao Huy hiệu Hợp lực cho các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng Human Act Prize.