[Ảnh] Toàn cảnh khu Kim Văn-Kim Lũ dự kiến di dời, phá dỡ 246 căn hộ

Khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ nằm trên trục Nguyễn Xiển-Nghiêm Xuân Yêm, thuộc phường Định Công, Hà Nội, có quy mô khoảng 26,9ha.

Đi vào hoạt động từ năm 2015, khu đô thị hiện có khoảng 5.000-6.000 căn hộ với hàng chục nghìn cư dân.

Sau hơn một thập kỷ, nơi đây đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc cùng hệ thống cửa hàng, dịch vụ, trường học và các tiện ích phục vụ sinh hoạt.

Các sai phạm chủ yếu tại khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ bao gồm việc sử dụng tầng 1 không đúng mục đích, tự ý chuyển đổi công năng các diện tích quy hoạch làm thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng thành căn hộ để ở.

Ngoài ra, cơ cấu và diện tích một số căn hộ ở các tầng trên cũng bị thay đổi so với phương án được phê duyệt, dẫn đến gia tăng quy mô dân số, gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích công cộng.

Nhiều hạng mục của các tòa nhà tại đây đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Việc xử lý những tồn tại tại 4 tòa chung cư Kim Văn-Kim Lũ là một phần trong kế hoạch khắc phục vi phạm tại các dự án nhà ở liên quan đến hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh﻿ trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch, xây dựng và công năng sử dụng, việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà cần được đặt ở vị trí quan trọng.