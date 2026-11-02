[Ảnh] Toàn cảnh đường ven biển hơn 6.500 tỷ đồng tăng tốc về đích

Dự án nâng cấp đường ven biển ĐT994 có chiều dài khoảng 76,8km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Với tổng mức đầu tư hơn 6.533 tỷ đồng, dự án nâng cấp đường ven biển ĐT994﻿ có chiều dài khoảng 76,8km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ cải thiện năng lực kết nối giao thông giữa các địa bàn ven biển Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng mà còn mở thêm dư địa phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và kinh tế biển khu vực phía Đông Nam Bộ.

Tuyến đường có điểm đầu tại xã Long Sơn, được đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và kết nối giao thông khu vực ven biển.

Dự án﻿ nâng cấp đường ven biển ĐT994﻿, kết nối khu vực ven biển Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Lâm Đồng, đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Đoạn tuyến dài khoảng 2km tại điểm đầu dự án đã hoàn thành các hạng mục chính, từ thảm nhựa mặt đường, sơn kẻ vạch đến lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng. Hiện công trình chờ hoàn thiện kết nối đồng bộ với các đoạn tuyến tiếp theo để đưa vào sử dụng.

Hình ảnh đoạn đường uốn lượn xuyên qua khu vực đầm lầy, kết nối với cầu Cửa Lấp, đã cơ bản hoàn thiện.

Mặc dù đã hoàn thiện các hạng mục chính, đoạn tuyến hiện vẫn được bố trí rào chắn do chưa kết nối đồng bộ với các đoạn đường liên quan, chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Cầu Cửa Lấp 2 có chiều dài 721m, rộng 12,5m, được xây dựng mới song song với cầu hiện hữu và chính thức thông xe ngày 19/4/2025. Công trình góp phần tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực cho cầu cũ, đồng thời hoàn thiện kết nối giao thông trên trục đường ven biển.

Tại khu vực xã Long Hải, các hạng mục mở rộng mặt đường, vỉa hè và trồng cây xanh đã được triển khai, từng bước hoàn thiện diện mạo tuyến đường.

Cầu cạn ven biển qua đèo Nước Ngọt, nối Long Hải và Phước Hải, đã thông xe cuối tháng 6, góp phần cải thiện lưu thông qua khu vực.

Theo kế hoạch, các đoạn tuyến còn lại tập trung thi công mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình cầu. Tùy từng hạng mục, thời gian hoàn thành dự tính kéo dài từ cuối năm 2026 đến quý I/2027, hướng tới mục tiêu hoàn thiện và kết nối đồng bộ toàn tuyến.

Tuyến đường cũng có ý nghĩa trong việc kết nối khu vực ven biển với cụm cảng Cái Mép-Thị Vải﻿ và các khu công nghiệp, hóa dầu Long Sơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

Tuyến ĐT994 được nâng cấp lên quy mô 6 đến 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ, gồm 5 đoạn thành phần với tổng vốn đầu tư hơn 6.533 tỷ đồng, nhằm tăng cường kết nối giao thông ven biển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng.