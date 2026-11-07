[Ảnh] Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo cả nước lần thứ X tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu Phật giáo cả nước lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031﻿, diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử và đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn﻿ cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo cả nước lần thứ X, sáng 7/11.

Đại hội là dịp tổng kết chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới với chủ đề “Kỷ cương -Đổi mới-Hiệu lực -Hiệu quả”, hướng tới củng cố tổ chức Giáo hội và nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu theo dõi phiên trọng thể, tập trung thảo luận công tác tổ chức, hoạt động Phật sự và định hướng phát triển Giáo hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên làm việc cuối cùng chiều 7/11, Đại hội thông qua dự thảo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VIII, với những điều chỉnh về hệ thống tổ chức ba cấp, cơ chế điều hành, tiêu chuẩn nhân sự và hoạt động tôn giáo trên không gian mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội, khẳng định đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong ngày làm việc cuối cùng của Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành nghi thức dâng pháp y Đức Pháp chủ và các Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Ngày làm việc cuối cùng của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X khép lại với những nội dung trọng tâm về nhân sự và hoàn thiện Hiến chương. Các nghị quyết hướng tới kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.