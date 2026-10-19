[Ảnh] Toàn cảnh Công viên Thủ Lệ trước khi điều chỉnh quy hoạch

Công viên Thủ Lệ, thuộc phường Giảng Võ, Hà Nội, là một trong những không gian xanh gắn bó với đời sống người dân Thủ đô qua nhiều thế hệ.

Những hàng cây lâu năm tạo bóng mát cho các lối đi nội bộ, mang lại không gian dạo bộ, thư giãn cho người dân. Hệ thống cây xanh hiện hữu là một trong những giá trị cảnh quan cần được gìn giữ trong quá trình cải tạo công viên.

Mặt hồ Thủ Lệ nằm giữa không gian cây xanh, góp phần tạo cảnh quan và điều hòa môi trường trong khu vực. Đây cũng là một trong những yếu tố được chú trọng trong định hướng tổ chức lại không gian công viên theo quy hoạch mới.

Vườn thú thuộc công viên có 37 chuồng, nuôi gần 600 động vật thuộc 88 loài (32 loài đặc hữu, quý hiếm).

Bên cạnh những mảng xanh và mặt nước, một số hạng mục công trình tại Công viên Thủ Lệ đã bộc lộ dấu hiệu cũ kỹ sau thời gian dài khai thác. Thực trạng này đặt ra yêu cầu rà soát, cải tạo hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng.

Sau nhiều năm sử dụng, nhiều lồng sắt nuôi thú xuất hiện điểm hoen gỉ, chắp vá.

Các khu vực nuôi dưỡng, trưng bày động vật là một trong những chức năng chính của Công viên Thủ Lệ. Việc tổ chức lại khu vực này theo hướng cải thiện điều kiện chăm sóc động vật, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng tham quan là nội dung được quan tâm trong quá trình quy hoạch.

Một số khu vui chơi và công trình phụ trợ trong công viên mang dấu ấn của quá trình khai thác kéo dài. Việc cải tạo, nâng cấp các hạng mục này được đặt ra nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ.

Một số trò chơi còn hoạt động dù đã cũ kỹ, hàng rào an toàn không còn bảo đảm. Bên cạnh đó, vài khu vui chơi đã đóng cửa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Bạn Nguyễn Thành Phong (23 tuổi, phường Ô Chợ Dừa) quan sát thấy khá nhiều chuồng trống. "Tôi rất mong muốn khu vực nuôi động vật được cải thiện, bảo đảm vệ sinh môi trường và điều kiện sống phù hợp cho các loài", Thành Phong nói thêm.

Ngày 8/10/2026, phường Giảng Võ bắt đầu lấy ý kiến cộng đồng đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500. Phương án định hướng tổ chức lại các khu chức năng, phát huy giá trị cây xanh, mặt nước, đồng thời cải thiện không gian vui chơi và khu nuôi dưỡng động vật.

Từ hiện trạng công viên sau nhiều thập kỷ hoạt động, quy hoạch mới được kỳ vọng tạo diện mạo đồng bộ hơn cho Công viên Thủ Lệ, hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường và phát triển không gian công cộng phục vụ người dân Thủ đô.