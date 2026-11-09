[Ảnh]: Toàn cảnh công trường cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội)

Ngõ 381 Nguyễn Khang, đoạn nối từ đường Nguyễn Khang đến phố Thành Thái.

Với chiều dài khoảng 340m, mặt đường trước đây chỉ rộng khoảng 4-5m, tuyến ngõ phải phục vụ lượng lớn phương tiện qua lại mỗi ngày, trong khi hạ tầng đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 8/11, máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tại công trường, rác còn ngổn ngang chưa được xử lý.

Ông Đinh Thế L., chia sẻ: “Tôi mong sau khi mở rộng, tuyến đường sẽ thông thoáng hơn, không còn cảnh ùn tắc kéo dài như trước. Hạ tầng tốt hơn cũng giúp cuộc sống của người dân trong khu vực thuận lợi hơn”.

Tại nhiều vị trí, mặt đường cũ đã được đào bóc, các hố đào phục vụ lắp đặt hệ thống cống thoát nước xuất hiện dọc tuyến.

Những cấu kiện bê-tông được tập kết, lắp đặt; máy xúc liên tục hoạt động để san gạt mặt bằng, vận chuyển đất đá và phục vụ thi công.

Một số đoạn tuyến vẫn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng, chưa hình thành mặt đường hoàn chỉnh.

Các hạng mục được triển khai theo từng khu vực, trong đó hệ thống thoát nước là một trong những phần việc quan trọng.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật được kỳ vọng khắc phục những bất cập về thoát nước, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ trong khu vực.

Theo phương án thiết kế, ngõ 381 Nguyễn Khang sau cải tạo có mặt cắt ngang khoảng 21,25m, gồm lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m.

Cùng với mở rộng mặt đường, dự án còn triển khai các hạng mục thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, hướng tới hình thành tuyến giao thông có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đối với việc cải thiện mạng lưới đường đô thị trên địa bàn phường Cầu Giấy.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu vực Nguyễn Khang-cầu Yên Hòa với phố Thành Thái và đường Vành đai 2.5.

Công trình được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông, giảm áp lực cho những tuyến đường lân cận, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các khu dân cư, trường học và cơ quan trong khu vực.

Từ một tuyến ngõ nhỏ hẹp, việc mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị.