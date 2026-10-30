[Ảnh] Toàn cảnh cầu Trần Hưng Đạo sau 1 năm thi công

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 16.226 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía đông Thủ đô.

Khởi công ngày 9/10/2025, cầu Trần Hưng Đạo là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, góp phần tăng cường kết nối hai bờ sông Hồng

Sau một năm triển khai, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành.

Năm trụ cầu chính giữa sông Hồng cơ bản hoàn thành phần kết cấu, tạo điều kiện triển khai lắp dựng hệ dầm và vòm thép. Đây là những hạng mục quan trọng, quyết định hình dáng cũng như khả năng chịu lực của công trình.

Theo thiết kế, cầu Trần Hưng Đạo sử dụng kết cấu vòm thép kết hợp dây văng, với hình thức kiến trúc gồm các đường cong liên tiếp.

Tổng khối lượng thép kết cấu của dự án khoảng 26.275 tấn.

Song song với cầu chính, các hạng mục cầu dẫn ở hai đầu tuyến cũng đang được triển khai. Một số trụ cầu dẫn phía Long Biên đã hình thành.

Các đơn vị thi công tiếp tục thực hiện lắp dầm, thi công kết cấu phần trên và những hạng mục phụ trợ.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại khu vực nút giao Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông-Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc khu vực Long Biên và Bồ Đề.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ bổ sung một tuyến vượt sông Hồng ở khu vực trung tâm, góp phần tăng cường kết nối giữa hai bờ sông, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy.