Hai khu tập thể H1 và H2, phường Phương Liệt, nằm đối diện nút giao Giải Phóng-Vành đai 2, dự kiến có phần lớn diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Khu tập thể 194 Giải Phóng với những dãy nhà cũ, ban công cơi nới, nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Nhiều hạng mục tại khu tập thể 194 Giải Phóng đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, nay đứng trước kế hoạch giải tỏa để phục vụ chỉnh trang, mở rộng tuyến đường.

Nhà C2, khu tập thể lắp máy số 10, nằm trong khu vực ảnh hưởng của dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội.

Các hộ dân ở khu tập thể lắp máy số 10 cơi nới ban công để tăng không gian sử dụng bởi diện tích căn hộ khá nhỏ.

Công trình cao 2 tầng, gồm 20 căn hộ, được xây dựng từ những năm 1990 và hiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A được khởi công vào tháng 5/2026 theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 36,3km, kéo dài từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua địa bàn 18 xã, phường của Hà Nội. Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 90m, sử dụng khoảng 337,3ha đất và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.