[Ảnh] Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

Các cơ quan chức năng tại TPHCM đang phối hợp xây dựng dự thảo về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô. Trong đó hạn chế một số loại phương tiện, đặc biệt là xe có tải trọng lớn, lưu thông vào giờ cao điểm. Hoạt động vận tải phục vụ sản xuất được bố trí vào ban đêm cho phù hợp.