[Ảnh] Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ
Trong chương trình thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels, diễn ra Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-toa-dam-cap-cao-giua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-voi-lanh-dao-doanh-nghiep-tieu-bieu-chau-au-va-bi-post997334.html