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[Ảnh] Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

Trong chương trình thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels, diễn ra Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Báo Nhân Dân
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Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp﻿. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp﻿. (Ảnh: TTXVN)

Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-toa-dam-cap-cao-giua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-voi-lanh-dao-doanh-nghiep-tieu-bieu-chau-au-va-bi-post997334.html