Anh tiếp tục mạnh tay với tàu Nga, lần này nhắm thẳng vào 3 tàu phá băng mới nhất

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài, đầu tháng này, Vương quốc Anh đã công bố thêm một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, tập trung đặc biệt vào đội tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của gã khổng lồ Á-Âu.

Trong đó, điểm nhấn rõ rệt nhất là việc London đưa vào danh sách trừng phạt 3 tàu chở LNG có khả năng phá băng lớp Arc7 mới nhất, được đóng tại xưởng Zvezda của Nga.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) vào ngày đầu tiến của tháng 10, gói biện pháp này được đưa ra nhằm gia tăng sức ép để đáp trả việc Nga gia tăng các cuộc tấn công gần đây vào Ukraine, đồng thời chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Ba tàu được nêu tên cụ thể gồm Aleksey Kosygin (IMO 9904546), Konstantin Posiet (IMO 9904704) và Pyotr Stolypin (IMO 9904675). Đây đều là những tàu chở LNG cỡ lớn, sức chứa hơn 172.000 m3, trọng tải khoảng 81.000 DWT và chiều dài gần 300 mét.

Điểm đặc biệt là chúng có khả năng tự hành qua lớp băng dày hơn 2 mét (lớp Arc7) mà không cần tàu phá băng hộ tống.

Hai trong số 3 tàu đã được bàn giao, bao gồm tàu Aleksey Kosygin được giao vào tháng 12/2025 và Konstantin Posiet vào tháng 6/2026. Chiếc tàu thứ ba, Pyotr Stolypin, vẫn đang trong giai đoạn trang bị cuối cùng tại Zvezda và chuẩn bị chạy thử.

Việc Anh đưa cả tàu Pyotr Stolypin vào danh sách trừng phạt trước khi con tàu chính thức đi vào hoạt động thương mại được đánh giá là bước đi mang tính ngăn chặn, nhằm hạn chế năng lực vận chuyển LNG ra khỏi Bắc Cực trong tương lai của Nga, thay vì chỉ nhắm vào những tàu đã đi vào vận hành.

Tàu chở LNG có khả năng phá băng Aleksey Kosygin của Novatek đang di chuyển dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) qua vùng băng biển dày, hành trình từ nhà máy đóng tàu Zvezda ở vùng Viễn Đông Nga đến bán đảo Gydan. Ảnh: Barents Observer

Ba tàu Arc7 này được thiết kế để phục vụ dự án Arctic LNG 2 của Novatek. Chúng cho phép Nga vận chuyển LNG dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) trong điều kiện băng giá khắc nghiệt.

Tàu Konstantin Posiet đã từng đi qua tuyến này và nhận hàng tại cảng Utrenniey. Việc trừng phạt các tàu này đồng nghĩa với việc hạn chế khả năng xuất khẩu LNG của Nga qua khu vực Bắc Cực, một trong những hướng đi quan trọng để né các biện pháp trừng phạt trước đó.

Ngoài 3 tàu lớp Arc7 mới, Vương quốc Anh còn đưa vào "danh sách đen" 2 tàu chở LNG cũ hơn là Chaivo và Portovyy.

Tàu Chaivo được cho là đã tham gia vận chuyển LNG Nga sang các nước thứ ba, trong khi Portovyy thuộc sở hữu của Gazprom và từng thực hiện chuyến đi bất thường từ cảng Portovaya ở Biển Baltic qua NSR đến Trung Quốc vào mùa hè năm nay.

Đây là lần đầu tiên con tàu này rời khỏi vai trò kho chứa nổi để thực hiện hành trình dài hướng Đông.

Tổng cộng, gói trừng phạt mới của Anh nhắm vào 5 tàu chở LNG cùng một số tàu chở dầu nghi thuộc đội "hạm đội bóng tối" và tàu hỗ trợ.

Các tàu bị đưa vào "danh sách đen" sẽ bị cấm hoạt động, thuê tàu, cập cảng Anh và bị hạn chế cung cấp dịch vụ hàng hải. Anh cũng mở rộng trừng phạt đến công ty Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. – bộ phận thuê tàu của Novatek đặt tại Singapore.

Đáng chú ý, Vương quốc Anh vẫn duy trì các giấy phép miễn trừ có thời hạn đối với Nhật Bản và Hàn Quốc để đảm bảo an ninh năng lượng của 2 quốc gia châu Á này trong quá trình chuyển đổi dần khỏi nguồn cung LNG Nga.

Đồng thời, lệnh cấm cung cấp dịch vụ hàng hải và bảo hiểm liên quan đến xuất khẩu LNG Nga của Anh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Vương quốc Anh khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã khiến Nga thiệt hại gần 500 tỷ USD, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì áp lực.

London cũng lưu ý rằng họ là một trong những bên mạnh tay nhất trong việc trừng phạt tàu thuyền, với danh sách bao gồm khoảng 600 tàu chở dầu và các loại tàu khác nghi thuộc "hạm đội bóng tối" chuyên giúp Nga né trừng phạt. Con số này chỉ sau con số 673 tàu trong gói trừng phạt thứ 21 của EU.

Gói trừng phạt lần này cho thấy London đang chuyển hướng từ việc chỉ nhắm vào các tàu chở dầu truyền thống sang các tàu chở LNG chuyên dụng, đặc biệt là những tàu có khả năng phá băng – vốn được xem là chìa khóa để Nga duy trì xuất khẩu năng lượng từ Bắc Cực trong bối cảnh bị các lệnh trừng phạt và băng giá bủa vây.

Minh Đức (Theo Maritime Executive, gCaptain)