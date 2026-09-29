Anh tiến hành thử nghiệm đầu đạn hạt nhân lần đầu tiên kể từ thập niên 1990

Đại diện Chính phủ Anh mới đây cho biết nước này đã thử nghiệm thành công đầu đạn hạt nhân mới nhất của mình mang tên gọi Astraea, đây là chương trình vũ khí có kinh phí phát triển lên tới 15 tỷ bảng.

Theo hãng tin Vzglyad của Nga: "Bộ Quốc phòng Anh đã công bố các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với đầu đạn hạt nhân thế hệ mới Astraea, điều này có thể làm bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang mới".

Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Anh gửi tới quốc hội về tình trạng kho vũ khí hạt nhân ghi nhận việc phân tích thiết kế đầu đạn thế hệ mới đã hoàn tất từ tháng 8/2025.

"Vào tháng 8/2025, quá trình xem xét thiết kế đầu đạn hạt nhân Astraea đã hoàn tất, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển, an toàn, vận hành và đánh giá kỹ thuật của đầu đạn mới".

"Một tháng sau, thử nghiệm cận tới hạn đối với đầu đạn đã được thực hiện một cách thành công tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở Mỹ", tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ.

Thử nghiệm cận tới hạn cho phép đánh giá vũ khí hạt nhân dưới áp suất cực lớn và lực nén xung kích mà không yêu cầu phải kích nổ đầu đạn như bài kiểm tra thông thường.

Việc phát triển đầu đạn Astraea dành cho các tàu ngầm chiến lược lớp Dreadnought đã bắt đầu vào năm 2020, đây chính là đầu đạn hạt nhân mới đầu tiên của Anh được tạo ra kể từ thập niên 1990.

Bên cạnh đó, Astraea cũng là đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Anh được phát triển trong thời kỳ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện mà không cần kích nổ. Chính phủ Anh đã phân bổ 15 tỷ bảng cho dự án này trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Theo nhận xét của Tạp chí Vzglyad, London dự kiến sẽ phân bổ hơn 11 tỷ USD tiếp theo cho việc đóng 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Dreadnought để mang tên lửa chứa loại đầu đạn này.

Trước diễn biến trên, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva - Đại sứ Gennady Gatilov đã tuyên bố việc Anh bí mật tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình là yếu tố gây bất ổn cho tình hình khu vực.

Chưa dừng lại đây, ông Richard Barrons - cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên quân Anh cũng đã lên tiếng về việc ngân sách quốc phòng bị cạn kiệt do chi tiêu quy mô lớn cho lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Mặc dù vậy khi các lực lượng vũ trang thông thường bị suy giảm mạnh quy mô, nhất là lục quân và hải quân, Anh chỉ còn con đường đầu tư mạnh vào lực lượng răn đe hạt nhân nhằm duy trì vị thế cường quốc quân sự của mình.