[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ
Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và thường trực các tỉnh ủy, thành ủy.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-trao-cac-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-ve-cong-tac-can-bo-post989501.html