[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: DUY LINH)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và thường trực các tỉnh ủy, thành ủy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: DUY LINH)

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)