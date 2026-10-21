[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các thành viên tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào﻿ Thongly Sisoulith tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith làm Trưởng đoàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith phát biểu tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith dự cuộc tiếp.

Các đại biểu tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith dự cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith với các đại biểu tham dự cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith sau cuộc tiếp.