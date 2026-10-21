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[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Báo Nhân Dân
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các thành viên tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào﻿ Thongly Sisoulith tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các thành viên tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào﻿ Thongly Sisoulith tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith làm Trưởng đoàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith làm Trưởng đoàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith phát biểu tại cuộc tiếp.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith phát biểu tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith dự cuộc tiếp.

Các đại biểu tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith dự cuộc tiếp.

Các đại biểu tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith dự cuộc tiếp.

Các đại biểu tháp tùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith dự cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith với các đại biểu tham dự cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith với các đại biểu tham dự cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith sau cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith sau cuộc tiếp.

THỦY NGUYÊN-TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-dai-bieu-trung-uong-doan-thanh-nien-nhan-dan-cach-mang-lao-post996973.html