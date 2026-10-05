[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer và đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Việt Nam dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer và các đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi với Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer. (Ảnh: DUY LINH)