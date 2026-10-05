[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary

Hiện chưa có đầy đủ số liệu về số đối tượng chưa được thụ hưởng chính sách, nhất là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số và người dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Từ thực tế này, Hội đồng Dân tộc đề nghị tăng cường công khai theo hướng người dân có thể giám sát. Với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, tiêu chí lựa chọn và kết quả thụ hưởng cần được công khai.