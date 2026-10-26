[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: DUY LINH)
Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Đồng chí Kem Sambath, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu với Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: DUY LINH)