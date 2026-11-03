Xã hộiThời sự

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 3/11, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Báo Nhân Dân
1564 liên quanGốc
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Khamfong Inmany, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Nậm Thà phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Khamfong Inmany, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Nậm Thà phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post999942.html