[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Khamfong Inmany, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Nậm Thà phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)