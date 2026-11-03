[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Chiều 3/11, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post999942.html