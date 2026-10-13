Xã hộiThời sự

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Báo Nhân Dân
1509 liên quanGốc
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí lãnh đạo Việt Nam dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí lãnh đạo Việt Nam dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu với đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu với đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post994962.html