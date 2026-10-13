[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Liên tục những ngày qua, ngày 2 lần thủy triều dâng lớn đầu tháng 9 âm lịch (nhằm ngày 12 và 13/10), trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã bị ảnh hưởng ngập nặng cả trong đô thị và nhiều đoạn tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Phường Tân Thành, Cà Mau đến địa bàn phường Bạc Liêu.