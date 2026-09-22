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[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 22/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphan Bouphakham, Thứ trưởng Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Báo Nhân Dân
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc tiếp.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc tiếp.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại cuộc tiếp.

Các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại cuộc tiếp.

Các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại cuộc tiếp.

Các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

THẾ ĐẠI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post990241.html