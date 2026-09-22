[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc tiếp.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại cuộc tiếp.

Các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.