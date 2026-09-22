[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Chiều 22/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphan Bouphakham, Thứ trưởng Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post990241.html