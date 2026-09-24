[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà Tết Trung thu tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Các cháu thiếu nhi đón chào Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Hà Nội nhân dịp Tết Trung thu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao quà tặng các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thăm ngôi nhà gia đình tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội﻿.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu với các cháu thiếu nhi, cán bộ, nhân viên﻿, các mẹ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.