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[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc về Tổng kết 40 năm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tổ biên tập về Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Báo Nhân Dân
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc làm việc tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc làm việc tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-lam-viec-ve-tong-ket-40-nam-cuong-linh-xay-dung-dat-nuoc-trong-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-post990417.html