[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Chiều 3-11, Đảng ủy xã Thường Tín tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành của các thế hệ đảng viên.