[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone với các đại biểu Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh hội kiến tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và đại biểu hai nước. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: DUY LINH)