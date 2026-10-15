[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong với các đại biểu Việt Nam tại lễ đón.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các đại biểu tháp tùng Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong tại lễ đón.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong tại lễ đón.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội đàm.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong phát biểu tại hội đàm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Việt Nam tham dự hội đàm.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong cùng các đại biểu dự hội đàm.

Quang cảnh hội đàm giữa Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong tới dự lễ trao văn kiện hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong dự lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai Văn phòng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong chứng kiến lễ trao Đề án hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số giữa hai Văn phòng giai đoạn 2026-2030 trên tinh thần đoàn, hữu nghị, hợp tác và đồng hành.