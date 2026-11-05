[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo xã Hòa Vang và đông đảo bà con nhân dân thôn Bồ Bản.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu động viên cán bộ và nhân dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu động viên cán bộ và nhân dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc﻿ năm 2026.

Nhân dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các gia đình chính sách.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho các gia đình chính sách.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm khu ẩm thực của nhân dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang.

Không khí rộn ràng với các trò chơi dân gian tại ''Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc'' tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang.