[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Sáng 5/11, tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo xã Hòa Vang và đông đảo bà con nhân dân thôn Bồ Bản.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-xa-hoa-vang-thanh-pho-da-nang-post1000337.html