[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ sáu, năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Tối 18/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự buổi lễ.

Tiết mục nghệ thuật mở màn Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ trao giải. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và các đại biểu dự Lễ trao giải. (Ảnh: DUY LINH)

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải và Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm và Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm trao giải Triển vọng cho các tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng phần thưởng cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi. (Ảnh: DUY LINH)

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)