[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ phát động phong trào 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu chạy bộ đồng hành tại Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, thành phố Hà Nội,...

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức với điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội và được kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ phát động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ phát động.

Tiết mục biểu diễn trống hội "Hào khí Việt Nam" mang đến không khí hào hùng tại phần mở màn của lễ phát động.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Ngay sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham gia chạy bộ đồng hành hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu chạy bộ đồng hành hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu chạy bộ đồng hành hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Các đại biểu chạy bộ đồng hành hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Lễ phát động có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Không khí náo nức tại Hồ Hoàn Kiếm vào đúng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) không chỉ là hình ảnh của một sự kiện đông người, mà còn là sự hưởng ứng trực tiếp của cộng đồng đối với lời kêu gọi rèn luyện thân thể.

Từ những bước chạy quanh hồ, những lần thử sức với một môn thể thao mới đến một cam kết tập luyện đều góp phần lan tỏa tinh thần vận động, từng bước đưa thể dục thể thao trở thành một phần thường xuyên trong đời sống của mỗi người dân.