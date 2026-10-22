[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú﻿ phát biểu mở đầu cuộc làm việc.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tại cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo cuộc làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW﻿.

Quang cảnh cuộc làm việc của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.