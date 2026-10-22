[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW
Sáng 22/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-so-ket-1-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-72-nqtw-post997217.html