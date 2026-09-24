[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng
Sáng 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự phiên họp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-phien-hop-ve-chuyen-doi-so-trong-cac-co-quan-dang-post990694.html