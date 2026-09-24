[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng trình bày báo cáo tại phiên họp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Quang cảnh phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.