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[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Báo Nhân Dân
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự phiên họp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng trình bày báo cáo tại phiên họp.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng trình bày báo cáo tại phiên họp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Quang cảnh phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Quang cảnh phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

THỦY NGUYÊN - TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-phien-hop-ve-chuyen-doi-so-trong-cac-co-quan-dang-post990694.html