[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương﻿ Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tham dự Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp.

Quang cảnh phiên họp tại Trụ sở Trung ương Đảng.