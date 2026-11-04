[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng
Chiều 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng họp Phiên thứ nhất, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-phien-hop-thu-nhat-ban-chi-dao-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-trong-diem-cua-trung-uong-dang-post1000170.html