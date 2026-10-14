[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Tình trạng người điều khiển xe máy đi vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phạm Văn Đồng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, mật độ đông. Lực lượng CSGT Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.