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[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Báo Nhân Dân
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

THỦY NGUYÊN - TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-voi-cac-tinh-uy-thanh-uy-dang-uy-cac-ban-dang-post995138.html