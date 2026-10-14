[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng
Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-voi-cac-tinh-uy-thanh-uy-dang-uy-cac-ban-dang-post995138.html