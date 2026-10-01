[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Sắp tới, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, không được ấn định mức hỗ trợ và cũng không được trực tiếp thu, quản lý tiền hỗ trợ. Đây là những điểm đáng chú ý trong quy định mới của Bộ GDĐT.