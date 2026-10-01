[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tham dự hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải trình bày báo cáo tại hội nghị.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường trình bày báo cáo tại hội nghị.
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Đỗ Việt Hà trình bày báo cáo tại hội nghị.
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm phát biểu tại hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.