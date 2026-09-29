Ảnh thực tế chiếc iPhone 18 Pro Max có giá 189 triệu đồng tại Việt Nam

Dưới đây là chiếc iPhone 18 Pro Max được mạ vàng hồng 18K, đính đá ruby nằm trong bộ sưu tập Prime 199 chiếc của G'Ace. Mức giá của sản phẩm này lên đến 189 triệu đồng cho phiên bản 2 TB.

Đây là chiếc iPhone 18 Pro Max mạ vàng hồng có giá lên đến 189 triệu cho phiên bản 2 TB.

Để cho ra được sản phẩm này, đội ngũ nghệ nhân phải mất 9 ngày, đáng chú ý thay vì giữ nguyên nẹp khung nhôm dễ tổn hại, đội ngũ nhà chế tác đã tiến hành thay thế toàn bộ các chi tiết ngoại quan chịu lực bằng những vật liệu kim loại cao cấp như thép không gỉ hay Titanium, nhằm tối ưu độ bền cơ học và mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, đầm tay nhất cho người sử dụng.

Điểm nhấn của chiếc iPhone này là viên đá ruby được đính giữa bộ 3 camera. Qua bàn tay gọt dũa của những thợ mài đá quý giàu kinh nghiệm, viên đá quý được mài cắt khéo léo theo chuẩn Trillion-Cut thành hình dạng tam giác đều có độ dài cạnh 6.3mm và đạt trọng lượng hoàn thiện 0.79 CT.

Cụm ba viền camera được tái thiết kế hoàn toàn từ chất liệu thép không gỉ 304L kết hợp Titanium siêu bền

Ngoại trừ phím Camera Control giữ nguyên kết cấu cảm ứng nguyên bản của Apple, toàn bộ hệ thống phím bấm vật lý còn lại đều đã được gia công lại bằng thép không gỉ cứng cáp thay cho hợp kim nhôm.

Cạnh trên máy đã được mạ vàng hồng.

Cạnh dưới máy sau khi được mạ vàng hồng.

Cạnh trái máy với các phím bấm được thay bằng thép không gỉ.

Đây là chiếc iPhone 18 Pro Max mang số 99 trong bộ sưu tập giới hạn 199 chiếc trên toàn thế giới.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro bắt đầu được mở bán tại Việt Nam vào ngày 18/9 vừa qua. Ghi nhận từ các nhà bán lẻ cho thấy hai phiên bản màu mới là iPhone 18 Pro Max đỏ rượu vang và xanh băng thanh đã khan hàng và khách hàng muốn sở hữu các màu này phải đợi đợt về hàng tiếp theo.

Hiện iPhone 18 Pro Max vẫn được giao cho khách hàng đã đặt hàng trước khi mở bán, những người muốn sở hữu dòng iPhone mới này của Apple nếu đặt mua thời điểm này sẽ phải chờ đến giữa tháng 10, thậm chí là qua tháng 11 mới nhận được hàng.

Ảnh: Quốc Phan