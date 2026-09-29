Ảnh thực tế chiếc iPhone 18 Pro Max có giá 189 triệu đồng tại Việt Nam
Chiếc iPhone Pro Max được mạ vàng hồng (rose gold) 18k và đính đá ruby giữa 3 camera, có giá 189 triệu đồng cho phiên bản 2 TB tại Việt Nam.
Dưới đây là chiếc iPhone 18 Pro Max được mạ vàng hồng 18K, đính đá ruby nằm trong bộ sưu tập Prime 199 chiếc của G'Ace. Mức giá của sản phẩm này lên đến 189 triệu đồng cho phiên bản 2 TB.
iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro bắt đầu được mở bán tại Việt Nam vào ngày 18/9 vừa qua. Ghi nhận từ các nhà bán lẻ cho thấy hai phiên bản màu mới là iPhone 18 Pro Max đỏ rượu vang và xanh băng thanh đã khan hàng và khách hàng muốn sở hữu các màu này phải đợi đợt về hàng tiếp theo.
Hiện iPhone 18 Pro Max vẫn được giao cho khách hàng đã đặt hàng trước khi mở bán, những người muốn sở hữu dòng iPhone mới này của Apple nếu đặt mua thời điểm này sẽ phải chờ đến giữa tháng 10, thậm chí là qua tháng 11 mới nhận được hàng.
Ảnh: Quốc Phan
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-thuc-te-chiec-iphone-18-pro-max-co-gia-189-trieu-dong-tai-viet-nam-2559731.html