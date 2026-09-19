Ðánh thức lợi thế sông Ðồng Nai

Bởi vì, không gian ven sông có nhiều lợi thế để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm. Những công viên, quảng trường, tuyến đi bộ, bến tàu, khu vui chơi, dịch vụ du lịch đường sông nếu được quy hoạch, đầu tư, phát triển đồng bộ sẽ tạo thêm không gian công cộng và nâng chất lượng sống cho đô thị hiện đại. Đồng thời việc hình thành các khu đô thị ven sông sẽ mở thêm dư địa phát triển cho thành phố gần 5 triệu dân và trong tương lai có thể tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên, việc xây dựng những đô thị ven sông không chỉ là xây những khu biệt thự, nhà cao tầng 2 bên bờ sông. Giá trị lớn nhất của không gian nằm ở mặt nước, cảnh quan, cây xanh và khả năng tiếp cận của cộng đồng.

Vì vậy, trong quá trình phát triển phải đi cùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa, lịch sử. Về quy hoạch, thu hút đầu tư, triển khai các dự án đô thị ven sông không nên để 2 bờ sông bị chia cắt thành những khu riêng biệt của từng dự án. Các dự án liên kết thành thể thống nhất để trở thành đô thị xanh, hiện đại, đáng sống.

Một quy hoạch tốt phải dành đủ đất cho công viên, đường ven sông, không gian công cộng. Trong đó, xác định rõ khu vực được phát triển và khu vực phải bảo tồn. Người dân cần được tiếp cận, tận hưởng không gian của dòng sông. Cùng với cảnh quan, văn hóa cũng cần được đặt vào trung tâm của phát triển các đô thị ven sông. Với hơn 3 thế kỷ phát triển, Đồng Nai có rất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử như: đình, chùa, di tích, làng nghề… cần được bảo tồn để giữ lại những giá trị làm nên ký ức của vùng đất. Như vậy, khi Đồng Nai trở thành thành phố kết nối toàn cầu, người dân mới có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới như mục tiêu trong Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đề ra.

Hiện nay, sông Đồng Nai đang đứng trước một cơ hội lớn. Nếu khai thác hết những tiềm năng, lợi thế, dòng sông có thể trở thành trục cảnh quan, sinh thái và phát triển kinh tế của đô thị. Từ đó, tạo thêm không gian cho dịch vụ, du lịch, thương mại và trở thành những khu đô thị đáng sống mà ít địa phương có được. Thước đo cuối cùng không phải là có bao nhiêu dự án được đầu tư 2 bên bờ sông, điều mà người dân mong muốn là dòng sông sẽ sạch, xanh, đẹp hơn và bản sắc văn hóa của Đồng Nai luôn được hiện diện trong những khu đô thị mới.

Đánh thức lợi thế sông Đồng Nai không có nghĩa là xây dựng thật nhiều dự án ven sông, mà phải tạo ra không gian phát triển hài hòa giữa kinh tế, cảnh quan và đời sống người dân. Quy hoạch phải giữ được mặt nước, hành lang xanh, không gian công cộng và những giá trị văn hóa, lịch sử 2 bên bờ sông. Khi các dự án được kết nối trong một tổng thể thống nhất, dòng sông sẽ trở thành trục cảnh quan, sinh thái và kinh tế quan trọng của đô thị. Đó mới là cách khai thác lợi thế sông Đồng Nai để tạo giá trị lâu dài.