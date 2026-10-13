[Ảnh] Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chuyến thăm của Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào, đóng góp vào thành công chung của cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Dự lễ đón có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị…

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh lễ đón. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại lễ đón. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt Đội Danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu 2 đoàn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu 2 đoàn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại lễ đón. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang tại hội đàm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại hội đàm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027. (Ảnh: THẾ ĐẠI)