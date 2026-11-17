Phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Thị trưởng London tổ chức ngày 17/11, ông Burnham cho rằng thỏa thuận Brexit hiện nay chưa đáp ứng kỳ vọng, tạo thêm rào cản thương mại và làm suy yếu quan hệ giữa Anh với các nước châu Âu.

Theo người đứng đầu Chính phủ Anh, các cam kết trong chiến dịch vận động rời EU năm 2016 về giành lại quyền kiểm soát nền kinh tế, biên giới và luật pháp chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Ông dẫn đánh giá của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) cho rằng Brexit khiến quy mô nền kinh tế nước này giảm khoảng 4%; một số ước tính khác đưa ra mức tác động lên tới 8% GDP.

Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, hai bên dự kiến thúc đẩy các thỏa thuận nhằm giảm rào cản thương mại thực phẩm, đồ uống, tăng cường hợp tác năng lượng và giao dịch khí thải, đồng thời xem xét tạo điều kiện đi lại, học tập và làm việc có thời hạn cho thanh niên hai bên.

Tuy nhiên, Thủ tướng Burnham khẳng định việc cải thiện quan hệ với EU không đồng nghĩa với việc Anh tái gia nhập khối, thị trường chung hoặc liên minh thuế quan. Mọi thỏa thuận mới phải phù hợp với các cam kết chính trị hiện nay, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Sau hội nghị, Chính phủ Anh dự kiến tiếp tục thảo luận với các đối tác EU về những phương án hợp tác dài hạn, qua đó đánh giá lại quan hệ song phương trong bối cảnh kinh tế và an ninh châu Âu có nhiều biến động.

Những tuyên bố trên cho thấy London đang điều chỉnh cách tiếp cận với EU, ưu tiên tháo gỡ các rào cản hậu Brexit và khôi phục hợp tác kinh tế, an ninh, thay vì đảo ngược hoàn toàn quyết định rời khối.