[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Chương trình hợp tác năm 2027 giữa Bộ Tư pháp hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực tài chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về Trường đại học Hữu nghị Lào-Việt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục An ninh mạng, Bộ Công an Việt Nam và Cục An ninh mạng, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào về hợp tác an ninh mạng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)