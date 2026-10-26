Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ về hợp tác du lịch﻿ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Ba Lan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học nước Cộng hòa Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học﻿.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk.