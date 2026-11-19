[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu
Chiều 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đồng chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.
Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng 70 Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cùng 31 Đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-va-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-cac-nha-giao-tieu-bieu-post1004033.html