Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu.

Đồng chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng 70 Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cùng 31 Đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội với các nhà giáo tiêu biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Bách, trường mầm non Na Sần, xã Na Sần, tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Cô giáo Nguyễn Minh Thúy, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu.

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.