[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Vikhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-tiep-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-vilay-vikhamphong-post995178.html