[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamfong

Đây là một trong những vấn đề được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh khi chủ trì Hội nghị giao ban quý III/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, diễn ra ngày 14/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng.