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[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamfong

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.

Báo Nhân Dân
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên Chính phủ Việt Nam tại cuộc tiếp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên Chính phủ Việt Nam tại cuộc tiếp.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Chính phủ.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Chính phủ.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại cuộc tiếp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại cuộc tiếp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và thành viên tại cuộc tiếp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và thành viên tại cuộc tiếp.

TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-tiep-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-vilay-lakhamfong-post995178.html