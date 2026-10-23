[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng﻿ Chính phủ Lê Minh Hưng bắt tay chào mừng lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam nhân Ngày Liên hợp quốc (24/10). (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu﻿ ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với Liên hợp quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis và lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá cao vai trò, sự đóng góp tích cực của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp, đầy hiệu quả giữa Liên hợp quốc với Việt Nam suốt thời gian qua. (Ảnh: THANH GIANG)