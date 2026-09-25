Xã hội

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, trao quà Trung thu tặng bệnh nhi tại Bệnh viện K

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, sáng 25/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, động viên các bệnh nhi thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội).

Báo Nhân Dân
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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt).

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao quà﻿ Trung thu, tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao quà﻿ Trung thu, tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao quà Trung thu, tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao quà Trung thu, tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên bệnh nhi﻿ đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên bệnh nhi﻿ đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên, trao quà Trung thu tặng bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên, trao quà Trung thu tặng bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với y, bác sĩ Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với y, bác sĩ Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.

TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-tham-trao-qua-trung-thu-tang-benh-nhi-tai-benh-vien-k-post990996.html