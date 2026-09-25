[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, trao quà Trung thu tặng bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao quà﻿ Trung thu, tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao quà Trung thu, tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên bệnh nhi﻿ đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên, trao quà Trung thu tặng bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với y, bác sĩ Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.