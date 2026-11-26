Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Nhân dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với nguyên lãnh đạo ngành Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo thực hiện Nghi thức kích hoạt "Năng lượng Quốc gia - Khát vọng toàn cầu".

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.