[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026). Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Nhân dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-du-le-ky-niem-65-nam-ngay-truyen-thong-nganh-dau-khi-viet-nam-post1005660.html