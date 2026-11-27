[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Cùng dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các đối tác quốc tế.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-du-le-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-nganh-chung-khoan-viet-nam-post1005784.html