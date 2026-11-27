Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các đối tác quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan thành tựu của ngành chứng khoán Việt Nam﻿.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan thành tựu của ngành chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng "30 năm vững niềm tin - vươn tầm phát triển" tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước﻿ Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương thực hiện nghi thức ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm: kho dữ liệu và giám sát tổng thể thị trường chứng khoán.