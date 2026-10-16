[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tại không gian Lễ khai trương giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia﻿ của Báo Nhân Dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Các đại biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026.